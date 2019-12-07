Открывший стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде мог быть саудовцем

Следствие не исключает, что неизвестный, открывший стрельбу на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в штате Флорида, был подданным Саудовской Аравии и проходил подготовку в рядах ВС Соединенных Штатов. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на несколько источников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Телекомпания отмечает, что расследованием обстоятельств инцидента занимается ФБР США. По данным телекомпании, следствие не исключает, что нападение могло быть связано с терроризмом.

Ранее шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган заявил о том, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь ранены. Неизвестный, открывший стрельбу, был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Рид подчеркнул, что президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации. Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу на ней несут около 16 тыс. военных, еще на ее территории работают около 7,4 тыс. гражданских лиц.

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