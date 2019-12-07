Глава комитета Конгресса пообещал выполнить "священный долг" по импичменту Трампа

Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил в пятницу, что отказ Белого дома участвовать в слушаниях в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа не помешает демократам исполнить этот "священный конституционный долг". Так законодатель прокомментировал адресованное ему письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сиполлоне призвал демократов прекратить расследование и не тратить время на дополнительные слушания.

"Мы дали президенту Трампу справедливую возможность опросить свидетелей и представить своих, чтобы продемонстрировать нам убедительные доказательства. Услышав его критику процесса импичмента, мы надеялись, что он примет приглашение (участвовать в слушаниях, или направить адвоката - прим. ТАСС), - отмечается в заявлении Надлера. - Отвергнув такую возможность, президент больше не может утверждать, что процесс несправедливый. Отказ президента не помешает нам выполнить наш священный конституционный долг".

Юридический комитет нижней палаты представителей проведет новые слушания в рамках процедуры импичмента 9 декабря. В четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила Надлеру подготовить официальные обвинения в отношении Трампа.

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