США возобновили переговоры с талибами в Дохе

7 декабря 2019 13:48 (UTC+04:00)

Американские представители возобновили в субботу в столице Катара, Дохе, переговоры с радикальным движением "Талибан". Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США возобновили сегодня (7 декабря) переговоры в Дохе, - приводит телеканал слова собеседника. - Основой дискуссии станет [поиск путей] к сокращению масштабов насилия, что приведет к началу межафганских переговоров и прекращению огня".

Госдепартамент 4 декабря информировал, что спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад отравился 3 декабря в Катар для возобновления переговоров с талибами.

28 ноября в ходе необъявленного визита в Афганистан президент США Дональд Трамп заявил, что "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращают численность своего контингента на афганской территории до 8,6 тыс. военнослужащих.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин отметили сложность ситуации на Корейском полуострове
США 11:22
Фильм Михаила Гусмана о Карибском кризисе нужно показать на американском ТВ - экс-послы США
Россия 11:16
Показ фильма Михаила Гусмана об Анатолии Добрынине и Карибском кризисе прошел в Вашингтоне
Россия 11:14
Шесть саудовских граждан допросили после стрельбы на базе ВМС США
США 10:11
PG&E выплатит $13,5 млрд пострадавшим от пожаров в Калифорнии
США 09:33
США и Китай построят узбекский Голливуд
Строительство 09:11
Лента новостей
В Узбекистане сварены в нитку 72 км труб для новых газопроводов
Энергетика 14:04
Высокогорным предприятиям в Грузии предоставили новые льготы
Бизнес 14:03
Началось заседание ЦИК в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане
Политика 14:01
Азербайджан и Украина тесно сотрудничают в рамках TRACECA
Транспорт 13:59
В Баку прошло заседание военных атташе и представителей международных организаций
Политика 13:55
Россия является стратегическим партнёром Туркменистана - президент
Бизнес 13:45
В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
Экономика 13:42
Завтра вечером в Баку возможен дождь
Общество 13:34
"Звезды" получат более 100 отелей Азербайджана
Туризм 13:32