В США изучат дополнительные меры проверки иностранных студентов

Пентагон после стрельбы во Флориде изучит меры проверки иностранных студентов из числа военных, которые обучаются в США, сообщил журналистам министр обороны США Марк Эспер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе.

Власти СШA ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно.

"Наша команда изучает все меры в нашем распоряжении, чтобы обеспечить должный отбор и проверку иностранных студентов, которые приезжают в нашу страну. Мы должны хорошо разбираться в том, кто они", - сказал Эспер.

Аль-Шамрани учился на военной базе с августа 2017 года, его программа обучения должна была занять три года и включала английский язык и навыки военного пилотирования.

На военной базе Пенсакола, где произошла стрельба, работают, а часто и живут до 23 тысячи военных и гражданских лиц, а также члены их семей.

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