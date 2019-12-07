В США изучат дополнительные меры проверки иностранных студентов

7 декабря 2019 20:30 (UTC+04:00)

Пентагон после стрельбы во Флориде изучит меры проверки иностранных студентов из числа военных, которые обучаются в США, сообщил журналистам министр обороны США Марк Эспер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе.

Власти СШA ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно.
"Наша команда изучает все меры в нашем распоряжении, чтобы обеспечить должный отбор и проверку иностранных студентов, которые приезжают в нашу страну. Мы должны хорошо разбираться в том, кто они", - сказал Эспер.

Аль-Шамрани учился на военной базе с августа 2017 года, его программа обучения должна была занять три года и включала английский язык и навыки военного пилотирования.

На военной базе Пенсакола, где произошла стрельба, работают, а часто и живут до 23 тысячи военных и гражданских лиц, а также члены их семей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
США 19:10
В Иране военнослужащий расстрелял трех полицейских
Иран 19:01
США возобновили переговоры с талибами в Дохе
США 13:48
Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин отметили сложность ситуации на Корейском полуострове
США 11:22
Фильм Михаила Гусмана о Карибском кризисе нужно показать на американском ТВ - экс-послы США
Россия 11:16
Показ фильма Михаила Гусмана об Анатолии Добрынине и Карибском кризисе прошел в Вашингтоне
Россия 11:14
Лента новостей
Мурад Садых представит самый позитивный концерт – фоторепортаж с репетиции
Культура 21:12
"Бавария" потерпела второе поражение подряд в чемпионате Германии по футболу
Спорт 21:00
Парламент Ирака созывает экстренное заседание из-за стрельбы по демонстрантам в Багдаде
Арабские страны 20:41
Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
Социум 20:18
Торговый оборот в Баку составил почти 17 млрд манатов
Бизнес 20:00
Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Нанте и Париже
В мире 19:48
В Греции задержали 77 человек за участие в беспорядках
Европа 19:35
Иранские ВМС представили новый ударный беспилотник
Иран 19:22
Как Фонд Nargis и турецкая звезда Халюк Левент помогают 22-летней матери двоих детей (ФОТО)
Социум 19:15