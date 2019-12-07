Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии стрельбу на авиабазе во Флориде

7 декабря 2019 22:37 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу переговорил по телефону с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Только что поговорил по телефону с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аль Саудом, который выразил соболезнования и сожаление в связи с гибелью [трех человек] в Пенсаколе (штат Флорида)", - говорится в сообщении.

В пятницу подданный Саудовской Аравии застрелил трех человек на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в штате Флорида, еще восемь были ранены.

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