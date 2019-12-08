Трамп назначил сотрудника Секретной службы замглавы своего аппарата

8 декабря 2019 05:05 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что назначил сотрудника Секретной службы США Энтони Орнато замглавы аппарата Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Первый зампомощника директора Секретной службы Энтони Орнато станет моим новым первым заместителем главы аппарата по оперативным вопросам. Я работал с Тони три года, он отлично справится с работой!" - написал Трамп в Twitter.

Он поблагодарил Дэна Уолша, который ранее занимал эту должность. Об отставке Уолша Белый дом сообщил в ноябре.

Секретная служба США занимается охраной государственных объектов и высших чиновников, а также борьбой с киберпреступлениями. Аппарат Белого дома координирует работу с ведомствами исполнительной власти, отвечает за график и встречи президента, а также за назначения. В отличие от большинства других назначенцев высокого ранга, сотрудники аппарата Белого дома не подлежат утверждению в сенате.

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