Трамп заявил, что демократы меняют правила импичмента на ходу

8 декабря 2019 20:07 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы меняют правила импичмента по ходу расследования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Меньше чем за 48 часов до начала фальшивых слушаний по импичменту в понедельник бездельники демократы, не соблюдающие правовые процедуры, меняют, хотите верьте, хотите — нет, правила импичмента, потому что факты не на их стороне. Когда не можешь выиграть в игре, меняй правила!" - заявил Трамп в Twitter.

Трамп не уточнил, какие именно правила меняют демократы.

Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу. При этом они до настоящего времени не определились с тем, какие конкретно обвинения намерены предъявить президенту. Демократы постарались увязать свою версию общения Трампа с властями Украины с конституционным определением коррупции.

Предполагается, что демократы могут предъявить Трампу ряд обвинений в преступлениях, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые не намерены отстранять президента от власти.

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