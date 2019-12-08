Трамп: КНДР потеряет все, если предпримет враждебные действия против США

8 декабря 2019 20:31 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын не станет действовать враждебно в отношении Соединенных Штатов, поскольку понимает, что в противном случае потеряет все. Такое мнение выразил в воскресенье на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ким Чен Ын слишком умен, и он слишком многое может потерять, на самом деле вообще все, если он будет предпринимать враждебные действия", - сказал он. "У Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына есть невероятный экономический потенциал, но она должна произвести денуклеаризацию, как было обещано", - добавил президент.

В субботу Трамп также выразил уверенность в том, что Пхеньян не будет предпринимать никаких враждебных действий в отношении Вашингтона и вмешиваться в американский избирательный процесс. Американский лидер подчеркнул также, что у него очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

Трамп и Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, однако наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию. При этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

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