В результате стрельбы в Джерси-Сити погибли четыре человека

11 декабря 2019 02:55 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник телекомпания NBC.

По информации представителей правоохранительных органов, в числе погибших один полицейский, а также трое людей, находившихся в магазине, в котором забаррикадировались предполагаемые преступники. Телекомпания подчеркивает, что сотрудникам полиции удалось устранить по меньшей мере двоих нападавших.

При этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, телекомпания CNN сообщила, что один из стрелявших "нейтрализован". При этом не уточняется, был ли он ранен или убит.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что двое неизвестных открыли стрельбу на кладбище в Джерси-Сити. Позднее они забаррикадировались в магазине, находящемся недалеко от места происшествия, один из нападавших продолжил вести огонь из гладкоствольного оружия.

В помещение магазина был направлен робот, оснащенный видеокамерой и микрофоном, к месту происшествия из Нью-Йорка прибыла команда взрывотехников, над местом происшествия кружит вертолет.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в Twitter сообщил, что власти мегаполиса "внимательно следят" за ситуацией в Джерси-Сити, который находится прямо напротив Манхэттена, на противоположном берегу реки Гудзон. Телекомпания CNN привела заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, который указал, что президенту США Дональду Трампу доложили об инциденте со стрельбой, он следит за развитием ситуации.

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