Китайский мигрант попытался проникнуть в США в стиральной машине

11 декабря 2019 09:02 (UTC+04:00)

Сотрудники Пограничной службы США задержали 11 граждан КНР, попытавшихся незаконно въехать на территорию Соединенных Штатов в различной мебели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает CNN.

Как отмечается, американские пограничники остановили ехавшую из Мексики фуру на въезде в Сан-Диего, штат Калифорния. Внутри они обнаружили 11 китайских мигрантов, прятавшихся в различной мебели, в том числе в стиральной машине, сундуке и комоде.

По данным Погранично-таможенной службы США, никто из мигрантов серьезно не пострадал. Все они задержаны.

За рулем фуры был 42-летний гражданин США, он арестован. Информации об обвинениях против него у телеканала нет.

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