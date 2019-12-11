Трамп подпишет оборонный бюджет США, как только конгресс его одобрит

11 декабря 2019 19:56 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов незамедлительно подписать согласованный конгрессом оборонный бюджет на 2020 финансовый год, как только палаты его формально одобрят, передает в среду Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я подпишу этот исторический закон незамедлительно!" - написал Трамп в Twitter.

Он также отметил, что в окончательную согласованную версию Закона о национальной обороне (NDAA) "вошли все приоритетные направления" нынешней администрации. В частности, Трамп выделил инвестиции в модернизацию вооруженных сил, безопасность на границе и финансирование недавно созданных космических сил.
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