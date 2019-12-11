Трамп подпишет оборонный бюджет США, как только конгресс его одобрит

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов незамедлительно подписать согласованный конгрессом оборонный бюджет на 2020 финансовый год, как только палаты его формально одобрят, передает в среду Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Я подпишу этот исторический закон незамедлительно!" - написал Трамп в Twitter.
Он также отметил, что в окончательную согласованную версию Закона о национальной обороне (NDAA) "вошли все приоритетные направления" нынешней администрации. В частности, Трамп выделил инвестиции в модернизацию вооруженных сил, безопасность на границе и финансирование недавно созданных космических сил.
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