Импичмент Трампу может нарушить планы кандидатов в президенты

Возможное рассмотрение импичмента президенту Дональду Трампу в сенате может нарушить планы кандидатов в президенты от Демократической партии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Национальный комитет Демократической партии до сих пор не назначил дату очередных дебатов в январе, поскольку неясно, когда начнется процедура импичмента в сенате. Этот процесс может серьезно отвлечь кандидатов-сенаторов, поскольку их присутствие будет обязательно, а заседания будут продолжаться по шесть дней в неделю. При этом 3 февраля демократам предстоят первые праймериз в Айове, на которых должно отсеяться немало кандидатов.

Среди претендентов на номинацию от демократов - пять действующих сенаторов: Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Эми Клобушар и Кори Букер. Общее число претендентов, фигурирующих в опросах, достигает полутора десятков.

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