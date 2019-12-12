Импичмент Трампу может нарушить планы кандидатов в президенты

12 декабря 2019 03:01 (UTC+04:00)

Возможное рассмотрение импичмента президенту Дональду Трампу в сенате может нарушить планы кандидатов в президенты от Демократической партии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Национальный комитет Демократической партии до сих пор не назначил дату очередных дебатов в январе, поскольку неясно, когда начнется процедура импичмента в сенате. Этот процесс может серьезно отвлечь кандидатов-сенаторов, поскольку их присутствие будет обязательно, а заседания будут продолжаться по шесть дней в неделю. При этом 3 февраля демократам предстоят первые праймериз в Айове, на которых должно отсеяться немало кандидатов.

Среди претендентов на номинацию от демократов - пять действующих сенаторов: Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Эми Клобушар и Кори Букер. Общее число претендентов, фигурирующих в опросах, достигает полутора десятков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трампа обвинили в том, что он "делает Россию великой"
США 00:17
Трамп подпишет оборонный бюджет США, как только конгресс его одобрит
США 11 декабря 19:56
Трамп по предписанию суда выплатил благотворительным организациям $2 млн
США 11 декабря 07:29
Трамп призвал Россию поддержать усилия США по Ирану и КНДР
США 11 декабря 02:29
В Вашингтоне прошла встреча Трампа с Лавровым
США 11 декабря 01:21
Трамп осудил главу ФБР за его реакцию на доклад об ошибках ведомства
США 10 декабря 21:57
Лента новостей
Небензя призвал КНДР воздержаться от новых ракетных пусков
Россия 02:47
Кит Харрингтон прокомментировал свою номинацию на "Золотой глобус"
США 02:38
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Европа 02:28
Комитет Сената США одобрил выделение $1 млрд на обеспечение энергонезависимости Европы
США 02:11
ООН и Палестина запустили программу гуманитарной помощи
В мире 01:53
В Нигере более 60 человек погибли при атаке боевиков на армейский лагерь
Другие страны 01:35
Blue Origin провела испытания суборбитального корабля New Shepard
США 01:21
В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация трехтомного романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» (ФОТО)
Азербайджан 00:51
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева
Азербайджан 00:24