Корпорация NCR заплатит $245 миллионов за загрязнение реки в США

Американская корпорация NCR заплатит $245 млн за многолетнее загрязнение реки Каламазу в Мичигане, сообщило в пресс-релизе в среду министерство юстиции СШA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Фирма потратит 135,7 миллиона долларов на работы по очистке 130-километрового участка реки и заплатит еще 76,5 миллиона долларов Агентству по охране окружающей среды США за дополнительные расходы. Кроме того, 27 миллионов долларов пойдут обществу по охране реки, а 6 миллионов получит правительство штата Мичиган.

Речь идет о загрязнении, которое происходило еще с 1970-х годов, когда бумажная промышленность массово сбрасывала в реки отходы, содержащие полихлорированные бифенилы. Эти вещества относятся к группе стойких органических загрязнителей.

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