США ввели новые санкции против Ирана

12 декабря 2019 08:56 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты ввели санкции против Иранских судоходных компаний (IRISL Group), их китайской "дочки" E-Sail Shipping Company Ltd, иранской авиакомпании Mahan Air, сообщил американский госдепартамент, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В сообщении говорится, что основанием для введения санкций то, что они осуществляют перевозки, "связанные с распространением оружия массового уничтожения".

Кроме того, как проинформировал госдеп, под санкции попали еще восемь иранских структур, которые "помогали контрабандным путем доставлять иранское оружие в Йемен".

В сообщении отмечается, что санкции в отношении Mahan Air "и трех ее агентов по продажам" вступают в силу немедленно. Что касается IRISL и E-Sail Shipping Company, то госдеп рекомендует "экспортерам гуманитарных товаров в Иран достаточно времени для поиска альтернативных способов доставки".

При этом ведомство предупреждает, что те, кто "ведет бизнес с IRISL, E-Sail или Mahan Air рискует внести вклад в чувствительные к распространению программы Ирана, включая его ядерные и ракетные программы".

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