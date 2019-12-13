США и Китай достигли договоренностей по торговле

13 декабря 2019 00:29 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты достигли принципиальных договорённостей с Китаем по торговой сделке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас сделка на стадии согласования с президентом США Дональдом Трампом, уточняет агентство.

"В рамках переговоров достигнуты ключевые договоренности по первой фазе сделки с Китаем, сейчас ожидается утверждение Дональдом Трампом", - сообщает Блумберг со ссылкой на свои источники.

Таким образом, введение США новых пошлин на продукцию из Китая, запланированное на 15 декабря, может быть отложено. Ранее администрация США называла достижение соглашения с КНР по первой фазе сделки главным условием для того, чтобы пошлины не вступили в силу.

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