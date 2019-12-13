В Белом доме заявили о намерении сотрудничать с республиканцами в Сенате по импичменту

Белый дом намерен тесно сотрудничать с республиканцами в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом заявил в четверг журналистам директор управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он вместе с юрисконсультом Белого дома Пэтом Сиполлоне встретился с лидером республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки). Беседа состоялась на фоне рассмотрения в юридическом комитете нижней палаты Конгресса обвинительного заключения против Трампа.

"У нас хорошие, тесные связи и обсуждения с сенаторами-республиканцами в свете того, что Палата представителей продвигается в составлении обвинительных статей в рамках импичмента", - отметил Уэланд, слова которого приводит The Washington Post. "Продолжим тесно работать с сенаторами-республиканцами, равно как и с другими представителями Конгресса по данным вопросам", - сказал он по итогам беседы с Макконнеллом. При этом чиновник не ответил, будет ли Белый дом настаивать на вызове свидетелей в рамках процесса импичмента в Сенате.

Как утверждает The Washington Post, сенаторы рассматривают сейчас формат проведения процесса. Слушания в Сенате должны состояться в январе следующего года. При этом многие представители верхней палаты выступают за краткосрочный процесс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.