Пентагон озабочен укреплением военного потенциала России и Китая

США рассматривают Россию и Китай в качестве основных соперников, особую озабоченность в Вашингтоне вызывает расширение возможностей Москвы и Пекина в космосе и киберпространстве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу министр обороны США Марк Эспер в нью-йоркской организации "Совет по международным отношениям" (Council on Foreign Relations).

"Мы вступили в новую эру соперничества великих держав, - отметил он. - Во-первых, Китай, во-вторых, Россия представляют сейчас для Министерства обороны США главное направление деятельности. Обе страны быстро модернизируют вооруженные силы и расширяют свои возможности, в том числе в космосе и киберпространстве". По словам министра, Китай "расширяет свое экономическое присутствие в странах Азии". Россия же, по утверждению Эспера, "пытается внести раскол в ряды НАТО".

"Наша национальная стратегия в области обороны строится прежде всего с учетом России и Китая, мы также озабочены действиями государств-изгоев, мы должны сохранять потенциал для участия в мелких вооруженных конфликтах, поскольку экстремистские организации по-прежнему представляют угрозу", - продолжал он.

"Вот классический пример: мы привыкли закупать военную технику, например самолеты для ведения разведки, которые пригодны для использования в Афганистане или странах Африки, но будет ли такая техника пригодна для использования против России или Китая, которые обладают современными ракетами, способными сбивать такие самолеты? Мы должны отказываться от приобретения техники, пригодной для операций в Афганистане, и закупать технику, созданную с использованием технологий "стелс", которая может быть использована против России или Китая", - заявил Эспер.

Как подчеркнул министр, он намерен "добиваться перехода от обеспечения войск той боевой техникой, которая пригодна для конфликтов малой интенсивности, к той технике, которая соответствует эре соперничества великих держав".

"Совет по международным отношениям" - одна из старейших в США некоммерческих организаций, занимающихся проблемами международных отношений. Она была учреждена в 1921 году, ее членами являются около 4,9 тысячи бывших высокопоставленных правительственных чиновников, сотрудников разведки, представителей банковских и научных кругов.

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