Помпео обсудил с главой МИД Казахстана Сирию, Афганистан и Китай

13 декабря 2019 22:34 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в четверг обсудил стратегическое, экономическое и военное сотрудничество двух стран, стороны также затронули тему нарушения прав человека в Китае, возвращение граждан Казахстана из Сирии и Афганистан, говорится в заявлении госдепа в пятницу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее МИД Казахстана сообщал, что центральной темой встречи стало укрепление стратегического партнерства с США.

"Госсекретарь Помпео выразил глубокое удовлетворение итогами проведенных 4 декабря в Вашингтоне встреч по диалогу о стратегическом партнерстве между США и Казахстаном и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с правительством и народом Казахстана", - говорится в заявлении госдепа.

Помпео также приветствовал недавние заявления премьер-министра страны Аскара Мамина "о расширении коммерческих связей между США и Казахстаном и о предстоящем подписании соглашения о гражданском воздушном транспорте в рамках договора об открытом небе".

Госсекретарь США также призвал правительство Казахстана реализовать амбициозную программу реформ президента Касыма-Жомарта Токаева и принять меры по усилению защиты основных свобод народа Казахстана, добавляется в сообщении.

Помпео обсудил со своим коллегой продолжающийся кризис, связанный с нарушением прав мусульман в Синьцзяне (Китай), и приветствовал действия Казахстана по обеспечению безопасности тех, кто бежал из Китая в поисках политического убежища.

Госсекретарь также высоко оценил действия Казахстана по поддержанию мира в Афганистане и подчеркнул "важность мирового лидерства Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии", резюмировал госдеп.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
США 23:09
Парламент Турции осудил резолюцию Сената США по 1915 году
Турция 21:50
Пентагон озабочен укреплением военного потенциала России и Китая
США 21:06
Нефтегазовая компания Казахстана объявила тендер по строительству скважин
Тендеры 18:49
Единственный лоукостер Казахстана впервые выполнил международный рейс
Транспорт 17:49
Корпорация США построит в Казахстане три мясоперерабатывающих завода
Строительство 17:12
Лента новостей
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
США 23:09
Азербайджан вошел в число стран-доноров
Экономика 22:55
В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Другие страны 22:46
ФИФА получила четыре заявки на проведение женского ЧМ-2023
Спорт 22:23
Президент Ильхам Алиев поздравил Бориса Джонсона
Политика 22:06
Парламент Турции осудил резолюцию Сената США по 1915 году
Турция 21:50
Турция увеличила экспорт стали в Азербайджан почти на 16% (Эксклюзив)
Турция 21:46
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Россия 21:39
Пентагон озабочен укреплением военного потенциала России и Китая
США 21:06