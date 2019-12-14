Трамп внес в конгресс дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой

14 декабря 2019 05:11 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп внес в конгресс для утверждения дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой (USMCA), говорится в уведомлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На этой неделе представители трех стран подписали пересмотренное соглашение, в которое были внесены изменения по настоянию демократов в конгрессе США. Мексиканский сенат уже одобрил договор, ожидаются аналогичные шаги США и Канады.

"Соглашение создаст значительное число новых возможностей для американских работников, фермеров и бизнесменов — откроет рынки в Канаде и Мексики и снимет барьеры на пути товаров, услуг и инвестиций США", - пишет Трамп в уведомлении конгрессу.

"Утверждение этого соглашения в наших национальных интересах. Рассчитываю на то, что конгресс быстро одобрит его", - уточнил Трамп.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы США ввести пошлины на товары из Канады и Мексики.

Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки друг друга, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США пригрозили Китаю пошлинами в случае нарушения условий сделки
США 02:22
Помпео обвинил Иран и его союзников в атаке на военную базу у аэропорта в Багдаде
США 00:39
В США сократили число лиц, которые слушают разговоры Трампа с другими лидерами
США 13 декабря 23:55
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
США 13 декабря 23:09
В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Другие страны 13 декабря 22:46
Помпео обсудил с главой МИД Казахстана Сирию, Афганистан и Китай
США 13 декабря 22:34
Лента новостей
Власти Колумбии запустили сайт для принятия предложений от граждан по волнующим вопросам
Другие страны 04:46
Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
Европа 04:14
Медики назвали напиток для снижения давления
В мире 03:45
СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
Другие страны 03:18
Пожар в наркологическом диспансере в России, один человек погиб и семеро пострадали
Россия 02:47
США пригрозили Китаю пошлинами в случае нарушения условий сделки
США 02:22
Палата общин начнет рассмотрение билля о Brexit на следующей неделе
Европа 01:59
В Нигерии убили четырех похищенных представителей гуманитарной НПО
Другие страны 01:38
Более 70 сотрудников СМИ погибли в мире в 2019 году
В мире 01:15