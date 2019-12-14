Трамп внес в конгресс дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой

Президент США Дональд Трамп внес в конгресс для утверждения дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой (USMCA), говорится в уведомлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На этой неделе представители трех стран подписали пересмотренное соглашение, в которое были внесены изменения по настоянию демократов в конгрессе США. Мексиканский сенат уже одобрил договор, ожидаются аналогичные шаги США и Канады.

"Соглашение создаст значительное число новых возможностей для американских работников, фермеров и бизнесменов — откроет рынки в Канаде и Мексики и снимет барьеры на пути товаров, услуг и инвестиций США", - пишет Трамп в уведомлении конгрессу.

"Утверждение этого соглашения в наших национальных интересах. Рассчитываю на то, что конгресс быстро одобрит его", - уточнил Трамп.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы США ввести пошлины на товары из Канады и Мексики.

Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки друг друга, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.

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