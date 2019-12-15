В Сенате заявили, что импичмент Трампа нанесет существенный урон США

15 декабря 2019 21:18 (UTC+04:00)

Отстранение от власти президента США Дональда Трампа в перспективе нанесет огромный вред Соединенным Штатам. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телекомпании CNN член Сената Конгресса Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сенатор высказал уверенность в том, что настоящей причиной процедуры импичмента, инициированной демократами в Конгрессе, является категорическое несогласие оппозиционной партии с политикой республиканца Трампа. "Если послушать все выступления президента за время предвыборной кампании и работы его администрации, то становится ясно, что он последовательно выступает против коррупции при выделении зарубежной помощи", - отметил Пол.

"В каждом разговоре со мной президент жалуется на то, что другие страны получают от нас средства, но поступают не так, как мы просим, и показывают себя плохими союзниками. Я считаю, что демократы пытаются объявить ему [Трампу] импичмент за его политический курс, с которым они не согласны", - заметил сенатор, добавив, что оказание любого вида помощи в принципе не способно справиться с коррупцией в отдельно взятой стране.

"Я надеюсь на то, что все это не докатится до ситуации, при которой придется либо отстранять президентов от власти, либо бросать их в тюрьму из-за неприятия их политики. Я считаю, что такой вариант оболванит и уничтожит нашу страну", - предостерег Пол. Он выразил уверенность, что глава государства имел веские основания просить Киев довести до конца расследование в отношении газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при сегодняшнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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