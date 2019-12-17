SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи

17 декабря 2019 08:31 (UTC+04:00)

Компания SpaceX провела в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщается в Twitter компании.

Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал был дан в 19.10 по времени Восточного побережья США. Ожидается, что спутник будет выведен на орбиту через 33 минуты после запуска.

Согласно сообщению на специализированном сайте spaceflightnow.com, "высокотехнологичный спутник связи соединит Японию, восточную часть России, Юго-Восточную Азию и острова Тихого океана с помощью широкополосной связи".

Компания также сообщает, что первая ступень Falcon 9 после запуска успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

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