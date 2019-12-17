В США по меньшей мере три человека погибли из-за торнадо

По меньшей мере три человека погибли и более 10 пострадали на юге США в результате мощного грозового фронта, принесшего с собой торнадо. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC.

Как сообщили местные власти, один человек погиб, предположительно, в результате торнадо, ударившего по его дому в штате Луизиана. Еще два человека погибли в штате Алабама.

По данным телеканала CNN, в понедельник вечером на южные регионы США в общей сложности обрушились более 20 торнадо, которые вырывали с корнями деревья и повредили множество строений.

Местные власти сообщают, что пострадавших может быть гораздо больше, так как во многие районы, которые сильнее всего пострадали от стихии, команды спасателей пока не смогли добраться. Метеорологи предупредили, что непогода может сохраниться и во вторник.

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