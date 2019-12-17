В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли

Три человека погибли в результате стрельбы в казино в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана, стрелок был ликвидирован, сообщает телеканал NBC Montana, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Во вторник, 17 декабря 2019 года, вскоре после 2.00 поступил звонок 911 с запросом срочной медицинской помощи для Emerald Casino… сотрудники полиции и парамедики обнаружили тела трех человек в здании казино. Четвертый пострадавший был вскоре обнаружен в больнице Benefis, он восстанавливается от полученных ранений", - сообщает полиция Грейт-Фолс в Facebook. Полицейские начали поиск нападавшего, он был ликвидирован.

Полиция также сообщает, что во вторник будет закрыта начальная школа, находящаяся неподалеку от казино. "Начальная школа Lincoln будет сегодня закрыта, так как инцидент произошел рядом (со зданием)". Отмечается, что учащиеся и сотрудники школы в инцидент вовлечены не были.

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