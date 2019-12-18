Трамп выразил решительный протест в связи с процедурой импичмента

18 декабря 2019 00:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выразил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси решительный протест в связи с процедурой импичмента и обвинил демократов в антиконституционном злоупотреблении властью. Об этом говорится в распространенном во вторник письме Трампа в адрес главы нижней палаты, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я выражаю решительный и сильнейший протест против партийной кампании по импичменту, проводимой демократами в Палате представителей. Импичмент является беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью со стороны демократов, равному чему не было за всю 250-летнюю историю американского законодательства", - подчеркнул президент.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил 13 декабря две статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе вашингтонской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на этой неделе Палатой представителей полного состава. Голосование, как ожидается, состоится в среду.

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