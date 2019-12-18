Трамп заявил, что поддерживает и.о. президента Боливии и осуждает насилие в этой стране

18 декабря 2019 02:09 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он поддерживает исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес и осуждает насилие в этой стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем Жанин Аньес в Боливии, так как она работает над тем, чтобы обеспечить мирную передачу власти посредством проведения свободных выборов. Мы осуждаем продолжающееся насилие и тех, кто провоцирует его в Боливии и за ее пределами. США поддерживают народ региона ради мира и демократии", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп выразил решительный протест в связи с процедурой импичмента
США 00:06
Госдеп США осудил решение Сената признать события 1915 года как «геноцид»
Южный Кавказ 17 декабря 22:38
Глава Еврокомиссии ожидает встречи с Трампом в начале следующего года
Европа 17 декабря 21:19
В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли
США 17 декабря 21:01
40 дней успеха азербайджанского режиссера в США и Канаде – штурм фестивалей (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17 декабря 18:59
В США по меньшей мере три человека погибли из-за торнадо
США 17 декабря 16:35
Лента новостей
В БГУ состоялось открытие барельефа видному ученому Ширмамеду Гусейнову (ФОТО)
Общество 02:16
Владимир Зеленский: Совместными усилиями мы сможем укрепить стратегическое партнерство между Украиной и Азербайджаном
Политика 02:07
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выступает за безопасность и сотрудничество в регионе
Политика 02:00
Владимир Зеленский: Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину
Политика 01:48
В Праге прошли массовые митинги и марш протеста с требованием отставки премьера Чехии
Европа 01:42
Президент Ильхам Алиев: Инвестиционный климат в Азербайджане очень позитивный, и объем вложенных инвестиций наглядно демонстрирует это
Политика 01:35
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Ливии
Россия 01:31
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские компании должны активно участвовать в различных инвестиционных проектах в Украине
Политика 01:27
МИД Турции: Анкара примет меры в ответ на санкции США
Турция 00:56