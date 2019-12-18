Трамп заявил, что поддерживает и.о. президента Боливии и осуждает насилие в этой стране

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он поддерживает исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес и осуждает насилие в этой стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем Жанин Аньес в Боливии, так как она работает над тем, чтобы обеспечить мирную передачу власти посредством проведения свободных выборов. Мы осуждаем продолжающееся насилие и тех, кто провоцирует его в Боливии и за ее пределами. США поддерживают народ региона ради мира и демократии", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

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