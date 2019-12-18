Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа 18 декабря

Голосование по двум статьям обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках импичмента состоится в Палате представителей Конгресса США в среду. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завтра [в среду] Палата представителей осуществит одни из наиболее весомых своих полномочий, которые она имеет в соответствии с конституцией США, и проголосует по утверждению двух статей импичмента в отношении президента Соединенных Штатов", - заявила она.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил 13 декабря две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены палатой полного состава.

24 сентября Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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