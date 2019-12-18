Госдеп США планирует к концу мая сократить персонал в Ираке на 28%

Госдепартамент США планирует на 28% сократить число своих служащих в Ираке в концу мая 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документ, направленный в комитет сената по иностранным делам.

Документ, попавший в распоряжение телеканала, датирован 6 декабря и был отправлен помощником секретаря бюро по вопросам законодательства Мэри Элизабет Тейлор главе комитета сената Джиму Ришу.

По данным телеканала, предполагается, что персонал посольства США в Багдаде будет сокращен на 114 человек, на 15 человек меньше станет в багдадском центре дипломатической поддержки и на 8 - в генконсульстве в Эрбиле. Как отмечается, сокращения затронут не только персонал госдепартамента, но и служащих министерства обороны и Агентства США по международному развитию.

"По оценкам (госдепартамента), сокращение персонала по-прежнему будет позволять миссии (США) в Ираке достигать основных целей, осуществлять надлежащий мониторинг и надзор за программами. Эти функции будет по-прежнему выполнять персонал в Ираке и, в некоторых случаях, персонал на других местах", - приводит телеканал выдержку из документа.

Как заявил телеканалу неназванный представитель госдепа США, решение о сокращении было принято коллективно руководством ведомства, которое считает, что их служащие в Ираке могут стать целью для атак. Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится сократить потенциальные проблемы безопасности и увеличить военною силу путем развертывания большего количества военнослужащих в регионе.

В понедельник глава Пентагона Марк Эспер в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди отметил важность принятия мер для прекращения обстрелов объектов США в Ираке.

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