Помпео готов выступить в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента Трампа

19 декабря 2019 01:44 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что готов выполнять все требования закона в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, в том числе выступать на слушаниях в Конгрессе Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать проходящее в среду обсуждение двух статей обвинения против американского лидера в Палате представителей Конгресса США. "Я много раз говорил о своем отношении к импичменту, и все в мире знают об этом. Что касается моего участия [в процедуре импичмента], то его условия связаны с требованиями законодательства. Я рад предоставить документы, выступать на слушаниях [в Конгрессе США], если это целесообразно и требуется по закону. Госдепартамент все это время [следовал закону] и продолжит это", - заявил Помпео на пресс-конференции по итогам прошедшего в Вашингтоне очередного раунда индийско-американского диалога в формате "два плюс два" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

"Мир должен знать, что, несмотря на весь шум и хаос, тот факт, что СМИ задают вопросы, абсолютно несвязанные с причиной, почему мы здесь собрались, лидеры наших стран [США и Индии] старательно работают с целью защитить американских граждан и развивать отношения. В ближайшие десятилетия это важно со стратегической точки зрения для Соединенных Штатов и Индии. Мы не допустим, чтобы шум и легкомыслие здесь в Вашингтоне отвлекали нас от этого", - сказал Помпео.

В среду в нижней палате американского законодательного органа проходят шестичасовые дебаты по импичменту. По их итогам Палата представителей проголосует отдельно по каждой из двух статей обвинения против Трампа - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Во вторник лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл выступил против предложения демократов о вызове свидетелей на вероятные слушания по импичменту в верхней палате американского законодательного органа.

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