Трамп назвал процедуру импичмента политическим самоубийством Демпартии

19 декабря 2019 07:11 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал процедуру импичмента, инициированную в конгрессе демократами, их политическим самоубийством, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".

"Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - сказал он в четверг на митинге в штате Мичиган.

Опубликованный ранее рейтинг популярности президента на основе опроса, проведенного Quinnipiac University, показал на рост одобрения с 38% в октябре до 43%.

После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.

Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.

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