В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами

20 декабря 2019 04:45 (UTC+04:00)

В США обвинили в мошенничестве отца и дочь, которые несколько лет врали об участии в лотереях, чтобы получить налоговые вычеты за выигранные деньги. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила газета The Sun-Sentinel.

В 2015 году житель Флориды Кеннет Роджер Эдмонсон и его дочь Даниэль Такила Эдмонсон начали регистрировать поддельные налоговые декларации. В общей сложности они потребовали выплатить им 175 миллионов долларов.

В итоге отец и дочь получили от Налогового управления США 3,4 миллиона долларов. Впоследствии выяснилось, что американцы никогда не приобретали выигрышные лотерейные билеты.

Федеральный суд Палм-Бич обвинил их в налоговом мошенничестве.

Даниэль Эдмонсон потребовала немедленного освобождения и денежную компенсацию за якобы несправедливое заключение. Женщина заявила, что она "коренная мавританская американка" и не будет подчиняться властям. Ее отец также говорил о своей "неприкосновенности".

В случае вынесения обвинительного приговора отцу и дочери грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и пять лет заключения за предоставление заведомо ложных документов.

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