ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад

20 декабря 2019 08:27 (UTC+04:00)

ФБР раскрыло резонансный случай похищения новорожденного ребенка, произошедшего в Чикаго 55 лет назад, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Жительница Чикаго Дора Фрончак родила мальчика Пола 25 апреля 1964 года. На следующий день в ее палату в роддоме зашла женщина, одетая как медсестра, и забрала ребенка под предлогом осмотра, после чего бесследно исчезла вместе с младенцем.

За поиском ребенка следила вся страна. Через два года правоохранители обнаружили мальчика, который показался им подходящим кандидатом на роль разыскиваемого. Поскольку технологии анализов ДНК тогда не существовало, родство найденыша с четой Фрончак определили по форме ушей. Сама мать с радостью признала в нем своего сына Пола.

Однако в 2014 году появились сообщения, что, согласно анализу ДНК, мужчина не был связан биологическим родством с вырастившими его родителями. Настоящего Пола Фрончака удалось разыскать лишь несколько месяцев назад. По данным телеканала, он проживает в штате Мичиган и борется с онкологическим заболеванием.

Пока неизвестно, намерен ли он встречаться со своей биологической матерью. Его отец Честер умер несколько лет назад.

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