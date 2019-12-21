СМИ: неизвестный открыл стрельбу в Торонто

Три человека получили ранения в результате стрельбы на шоссе в Торонто. Об этом в пятницу сообщил телеканал Global News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полицейские обнаружили на обочине скоростного шоссе автомобиль, в салоне которого находились три человека с огнестрельными ранениями - двое мужчин и одна женщина. Они госпитализированы, состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое.

Полиция разыскивает вооруженного мужчину, который открыл стрельбу по пострадавшим. Из-за инцидента часть шоссе была перекрыта на несколько часов.

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