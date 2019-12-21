Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против России

21 декабря 2019 05:22 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России. Церемония транслировалась ведущими американскими телеканалами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оборонный бюджет составляет 738 млрд долларов, что на 3,1% больше по сравнению с 2019 финансовым годом (716 млрд). На базовые нужды Пентагона выделяется 635 млрд долларов, 71,5 млрд направляется на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах. Сумма в 31,5 млрд идет на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные нужды.

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