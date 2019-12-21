Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing

21 декабря 2019 09:44 (UTC+04:00)

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Starliner был запущен 20 декабря ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию. Однако маневр корабля для довыведения на орбиту произошел позже положенного срока из-за ошибки в полетном времени.

В результате Starliner, истратив много топлива, оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь к МКС. НАСА и Boeing приняли решение возвратить корабль на Землю 22 декабря.

"Орбита трудна. Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления до следующего полета", - написал Маск в Twitter.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Ожидается, что корабли Crew Dragon и Starliner совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.

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