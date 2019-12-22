Трамп сообщил о достижении прорыва в торговых переговорах США и Китая

22 декабря 2019 03:33 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты и Китай достигли прорыва в торговых переговорах, и первая часть сделки между странами будет заключена очень скоро. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед студентами во Флориде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и в результате достигли прорыва по торговому соглашению, - сказал он. - [Документ] будет подписан очень скоро. Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов".

"Я вчера говорил по телефону с [председателем КНР] Си Цзиньпином", - добавил Трамп.

Вашингтон и Пекин 13 декабря согласовали первую фазу торговой сделки. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил журналистам, что Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров.

Лайтхайзер отметил, что соглашение будет подписано в начале января, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств. По его словам, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.

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