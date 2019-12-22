National Interest назвал сферу военного превосходства России над США

Исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США уступает российским вооружениям. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает американский журнал National Interest.

В статье указано, что с начала 2000-х Пентагон стал концентрироваться на борьбе с повстанцами. Во время операций с участием небольших подразделений в Ираке и Афганистане в качестве основного источника огневой поддержки вместо артиллерии использовались самолеты и вертолеты.

Это привело к тому, что американские артиллеристы стали получать меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года.

Эксперт Джон Гордон отмечает, что в результате артиллерия США стала менее эффективной, в то время как эффективность российской артиллерии осталась прежней. Отмечается, что Россия вооружена мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.

При этом российская армия может поражать вражеские позиции на значительной дистанции при помощи реактивной системы залпового огня "Смерч" с дальностью полета примерно 100 километров и ракетного комплекса "Искандер", способного выстрелить примерно на 400 километров, когда американская 155-миллиметровая гаубица "Паладин" имеет дальность стрельбы примерно на 32 километра.

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