Трамп обсудил с премьером Японии торговлю, Иран и КНДР

22 декабря 2019 08:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ торговые отношения, Иран и КНДР, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джудд Дир, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Они обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе торговые отношения. Лидеры также обсудили события, связанные с Ираном и Корейской Народно-Демократической Республикой", - сообщил Дир, заявление которого распространила пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп и премьер-министр Абэ согласились поддерживать тесное общение и координацию, в особенности в свете недавних угрожающих заявлений, сделанных Корейской Народно-Демократической Республикой", - отметили в Белом доме.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию заявил, что Япония не намерена вступать в создаваемую США коалицию по безопасности в Персидском заливе.

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