Трамп обвинил Пелоси в попытке диктовать условия проведения импичмента в Сенате

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, обвинив ее в попытке диктовать республиканцам условия проведения процедуры импичмента в Сенате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сумасшедшая Нэнси хочет диктовать республиканскому большинству в Сенате условия этого обмана с импичментом, - отметил Трамп в воскресенье в Twitter. - При этом [она] отказывается от всех установленных процедур - адвокатов, [вызова] свидетелей - в Палате [представителей] с демократическим большинством".

"Демократы хотят, чтобы этим все и закончилось. Их расследование мертво, а их рейтинги вселяют ужас!" - говорится в записи. Глава Белого дома при этом не привел конкретных данных об уровне поддержки демократов. Однако последние опросы показывают, что, в частности, по вопросу импичмента мнения американцев разделились практически пополам. Например, по данным исследования телекомпании ABC и газеты The Washington Post от 17 декабря, 49% опрошенных считают, что Конгресс должен подвергнуть Трампа импичменту, а 46% придерживаются противоположного мнения.

В субботу президент указал демократам на намеренное затягивание передачи обвинительного заключения против него в верхнюю палату.

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