Демократы не исключили возможность еще одного импичмента Трампу

24 декабря 2019 02:33 (UTC+04:00)

Демократы в США не исключили, что могут рассмотреть вопрос о вынесении президенту Дональду Трампу импичмента по новым обвинениям. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Fox News.

И хотя, как отмечает канал, такой ход развития ситуации маловероятен, адвокат демократов в судебном комитете палаты представителей США использовал такой аргумент в суде - в попытке добиться показаний бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана. Обвинения, предъявляемые президенту в рамках импичмента, называются статьями импичмента.

"Изначально демократы добивались показаний Макгана в связи с его заявлениями команде спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Трамп хотел, чтобы он (Макган) уволил Мюллера. И хотя принятые статьи импичмента не основывались на расследовании Мюллера, адвокат демократов Дуглас Леттер настаивает, что показания Макгана все ещё важны - и даже могут быть релевантны для "вопроса о том, рекомендовать ли дополнительные статьи импичмента", - сообщает Fox.

Что это могут быть за статьи, не уточняется.

Ранее палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и препятствование конгрессу. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать Трампа. Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор не првоела формальную передачу дела и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять обвинение на процессе в сенате. Это рассматривается как форма давления на республиканцев с тем, чтобы они согласились на требования демократов по формату процесса над Трампом.

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