В Аризоне неизвестный ранил двух человек

Неизвестный открыл огонь в понедельник рядом с торговым центром в американском городе Финикс (штат Аризона), он ранил двух человек и был застрелен прибывшими на место полицейскими. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Fox News.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник, угрожая огнестрельным оружием, угнал автомобиль. Он ранил случайного прохожего, попытавшегося ему помешать, а также водителя другого транспортного средства.

Подозреваемый, пытаясь скрыться от стражей порядка, протаранил на угнанной машине автомобиль полиции. Он был ранен стражами порядка и погиб на месте. Двое пострадавших госпитализированы.

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