Трамп вновь возмутился тем, что демократы задерживают процесс по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп вновь выразил возмущение тем, что демократы во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси задерживают процесс в Сенате в рамках импичмента, отказываясь отправлять статьи обвинения в верхнюю палату. Соответствующее сообщение, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Нэнси Пелоси, которая однажды уже лишилась места в Палате представителей и своего поста спикера и скоро лишится их снова, делает все, что в ее силах, чтобы отсрочить отправку статей импичмента [в Сенат], которые не были поддержаны ни одним республиканцем", - заявил он.

По мнению Трампа, демократы из нижней палаты пытаются таким образом "подчинить себе Сенат". "Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У нее плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате", - добавил президент.

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