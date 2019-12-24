Биржи США закрылись на рекордно высоком уровне

24 декабря 2019 06:01 (UTC+04:00)

Ведущие фондовые индексы США в понедельник на закрытии торговой сессии оставались у максимальных исторических уровней из-за оптимизма по торговле после заявлений президента страны Дональда Трампа о сделке с Китаем, свидетельствуют данные бирж, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 16.20 по Нью-Йорку (01.20 GMT+4) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,34%, до 28551,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,23 %, до 8945,648 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 3224,00 пункта. Индексы NASDAQ и S&P 500 в понедельник обновили исторические рекорды.

Ожидания по мировой торговле продолжают поддерживать мировые фондовые рынки. Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что торговое соглашение с Китаем будет подписано в ближайшее время. Комитет по тарифам Госсовета КНР объявил в понедельник, что Китай с 1 января 2020 года снизит импортные пошлины более чем на 850 наименований товаров.

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