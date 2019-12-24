Пентагон заключил контракт на строительство на базе Инджирлик

24 декабря 2019 12:00 (UTC+04:00)

Пентагон заключил с несколькими турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик в провинции Адана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сумма контракта составляет 95 миллионов долларов. Предполагается, что работы будут завершены до конца 2024 года.

"С восемью турецкими компаниями был заключен контракт на сумму 95 миллионов долларов по твердой фиксированной цене", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Военные ВС США обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.

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