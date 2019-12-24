Трамп заявил, что подпишет торговую сделку с КНР на церемонии с Си Цзиньпином

24 декабря 2019 21:11 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово, и он подпишет его на церемонии вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, мы проведем церемонию", - подчеркнул Трамп, отвечая во вторник на вопрос о том, состоится ли церемония подписания с участием лидеров двух стран. Президент США находится в своем поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда прибыл на рождественские каникулы.

"И подписание будет быстрым, потому что мы хотим завершить с этим. Соглашение заключено, сейчас мы просто занимаемся его переводом", - добавил Трамп.

Вашингтон и Пекин 13 декабря согласовали первую фазу торговой сделки. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил журналистам, что Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров. Лайтхайзер отмечал тогда, что соглашение будет подписано в начале января, но, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств.

По его словам, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится. Соглашение, о достижении которого было объявлено 13 декабря, является бессрочным. Как отметил Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию о вступят в силу через 30 дней после подписания соглашения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп вновь возмутился тем, что демократы задерживают процесс по импичменту в Сенате
США 03:45
Демократы не исключили возможность еще одного импичмента Трампу
США 02:33
Трамп обвинил Пелоси в попытке диктовать условия проведения импичмента в Сенате
США 23 декабря 02:23
Трамп обсудил с премьером Японии торговлю, Иран и КНДР
США 22 декабря 08:45
Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году
США 22 декабря 07:25
Трамп сообщил о достижении прорыва в торговых переговорах США и Китая
США 22 декабря 03:33
Лента новостей
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в Бинагадинском районе в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
Политика 20:49
Губернатор Астраханской области поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 20:33
В Афганистане откроют три центра ASAN
Политика 20:07
Председатель ASAN: Ассоциация ASAN - большой успех Азербайджана
Политика 19:57
Стали известны предварительные результаты муниципальных выборов в Азербайджане
Политика 19:42
Муниципальные выборы в Азербайджане прошли без нарушений - Омбудсмен (ФОТО)
Политика 19:34
Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 19:17
Президент SOCAR встретился с премьер-министром Грузии (ФОТО)
Энергетика 18:58
В связи с муниципальными выборами в ЦИК поступило семь обращений
Политика 18:55