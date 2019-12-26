Boeing выплатит своему экс-главе $39 млн компенсации

26 декабря 2019 23:10 (UTC+04:00)

Деннису Меленбергу выплатят $39 млн в качестве компенсации за отстранение от исполнения обязанностей генерального директора и члена совета директоров американской компании Boeing. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг телекомпания ABC.

По его данным, Меленбергу, отставка которого увенчала скандал, разразившийся из-за катастроф двух самолетов Boeing 737 MAX, положена компенсация за преждевременное расторжение трудового контракта. Размер возмещения ущерба официально не раскрывается. По сведениям источника телекомпания, "золотой парашют" Меленбергу будет выплачен ценными бумагами и акциями суммарной стоимостью $39 млн.

Телекомпания обращает внимание на то, что родственники каждой из 346 жертв авиакатастроф получат по $144,5 тыс. в качестве компенсации от Boeing. Эта компания в октябре объявила о выделении $100 млн на обеспечение нужд родственников авиапассажиров, погибших и пострадавших в результате крушения 737 MAX в Эфиопии и Индонезии. Половина этой суммы будет передана родным и близким жертв.

Boeing 23 декабря объявила о немедленной отставке Меленберга, Председатель правления компании Дэвид Кэлхун назначен новым гендиректором и приступит к исполнению своих обязанностей 13 января 2020 года.

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