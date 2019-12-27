Ученые NASA обнаружили уникальные изменения в работе глаз у членов экипажа МКС

Уникальный эксперимент с участием астронавтов и добровольцев на Земле помог американским космическим медикам обнаружить у членов экипажа МКС уникальные изменения в работе сосудистых оболочек, питающих сетчатку глаза и защищающих ее от ударов. Они связаны с помутнением зрения и головными болями космонавтов и астронавтов во время долгих командировок на станцию, пишут исследователи в журнале JAMA Ophthalmology, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последние годы космические медики столкнулись с жалобами своих пациентов на затуманенное зрение и головные боли после того, как астронавты и космонавты проводили достаточно много времени на борту МКС. Это было абсолютно нехарактерно для тех участников полетов, которые жили в невесомости несколько дней и недель.

Майкл Стенгер, космический медик из Центра космических полетов НАСА имени Джонсона, и его коллеги уже много лет пытаются раскрыть причины развития этих проблем со зрением, изучая то, как меняется работа глаз добровольцев, согласившихся провести несколько недель, лежа на наклоненной кровати.

Подобные условия, как предполагали ученые, должны были в целом повторять то, что происходит с головой и глазами астронавтов при жизни в невесомости. Первые же эксперименты показали, что это было не так. Даже через несколько месяцев подобной жизни в работе глаз добровольцев не фиксировалось никаких изменений.

Слепящий космос

Эти неудачи, как предположили Стенгер и его коллеги, были связаны с недостаточно точным воспроизведением условий жизни на МКС. В частности, добровольцы жили в лабораториях, чей воздух содержал в себе нормальное количество СО2, а не повышенную долю углекислого газа, также они иногда получали возможность поднимать голову и расслабляться во время приема пищи.

Исправив эти недостатки, ученые на протяжении месяца наблюдали за тем, как менялось состояние глаз 11 добровольцев, а также двух десятков астронавтов, совершавших полеты на МКС в промежутке между 2012 и 2018 годами. Во время этих экспериментов исследователи периодически замеряли толщину сетчатки глаз, а также изучали структуру сосудистой оболочки органов зрения и у тех, и у других участников опытов.

"Толщина сетчатки изменилась как у добровольцев на Земле, так и у астронавтов, причем у первых она стала толще, чем у экипажа станции. С другой стороны, структура сосудистой оболочки глаза не поменялась от длительного лежания на Земле, что часто происходит при длительной жизни в космосе. Это означает, что воспаления оптического нерва развиваются разными путями в космосе и на Земле", - пишут ученые.

Существование этих различий, по мнению Стенгера и его коллег, говорит о том, что проблемы с работой глаз на Земле и в космосе развивались под действием разных механизмов, природу которых еще предстоит раскрыть. Их изучение, как надеются ученые, поможет понять, как защитить экипаж МКС и участников экспедиций на Луну, Марс и другие планеты от головных болей и помутнения зрения в ходе будущих долговременных полетов.

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