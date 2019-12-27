В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана

27 декабря 2019 01:01 (UTC+04:00)

США будут следить за учениями России, КНР и Ирана в Аравийском море и готовы обеспечивать свободу судоходства в регионе, заявили РИА Новости в пресс-службе Пентагона, передает Trend.

"Мы знаем о многосторонних учениях, проводимых между Ираном, Китаем и Россией в Аравийском море. Мы следим за этим и будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить свободу судоходства и передвижение товаров по международным водным путям", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Шона Робертсона.

В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности". Целью учений является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством, а также обеспечение безопасности, заявил РИА Новости новый посол Ирана в РФ Казем Джалали.

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