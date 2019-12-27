Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

27 декабря 2019 07:01 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Фильм никогда не будет прежним! (Шучу)", - написал он в пятницу в Twitter.

Трамп также в шутливой форме подтвердил версию некоторых СМИ, предположивших, что удаление эпизода было связано с натянутыми отношениями между ним и канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

"Мне кажется, Джастин Т. не очень любит, когда я заставляю его платить за НАТО или торговлю", - добавил Трамп.

Ранее телеканал подтвердил, что удалил десятисекундную сцену с участием Трампа еще пять лет назад для сокращенной телевизионной версии.

В фильме 1992 года Трамп играет самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, подсказав ему, как пройти в холл гостиницы.

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