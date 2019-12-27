В США школьникам разрешили прогуливать уроки для участия в акциях протеста

Учащиеся в одном из крупнейших в США школьных округов смогут брать официальный отгул для участия в акциях протеста. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, такое нововведение теперь действует в округе Фэрфакс на севере штата Вирджиния, где числятся порядка 188 тыс. учеников. Подобная инициатива одобрена на территории США впервые. Она коснется пока только средних и старших классов, то есть детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Учащиеся смогут один раз за учебный год брать день отгула для "гражданской активности", отмечает издание. Как объяснили авторы инициативы, под ней подразумевается участие в маршах протеста, сидячих демонстрациях или, например, поездки в столицу штата Ричмонд для встреч с законодателями. Точное определение "гражданской активности" в новых правилах намеренно не дано, чтобы учителя не смогли в зависимости от своих собственных политических предпочтений выбирать, какие именно акции их ученики будут посещать.

При этом одобрения от администрации школы не требуется, ученику достаточно как минимум за два дня до мероприятия заполнить специальный бланк, в котором он должен будет обосновать свое отсутствие. При себе у него также должно иметься разрешение от родителей или опекунов. Однако заявка на участие в гражданской акции носит лишь уведомительный характер, и представители школы не могут "наложить вето", сообщает The Washington Post. Если же учителям причина отсутствия школьника покажется сомнительной, отгул может быть оспорен в региональном управлении образования, но лишь после того, как мероприятие завершится.

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