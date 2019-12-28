Пентагон подтвердил гибель одного гражданского на военной базе в Ираке

Центральное командование США подтвердило в пятницу гибель одного американца-подрядчика и ранения еще нескольких человек в результате ракетного обстрела военной базы вблизи города Киркук в Ираке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Иракские силы безопасности ведут расследование произошедшего, добавляется в сообщении.

"Один гражданский подрядчик из США был убит и несколько человек из числа военнослужащих США и иракского персонала были ранены в результате ракетного обстрела иракской военной базы в Киркуке, где находятся войска коалиции, 27 декабря в 7.20 вечера (по местному времени)", - говорится в релизе командования.

"Иракские силы безопасности проводят контрдействия и расследование. Дополнительная информация будет опубликована по мере ее поступления", - добавляется в заявлении.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что военная база недалеко от иракского города Киркук подверглась ракетному обстрелу, один американский подрядчик погиб, несколько военнослужащих пострадали.

По базе было выпущено несколько ракет. По словам источников агентства, службы безопасности нашли недалеко от базы пусковую установку.

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